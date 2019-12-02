مظاهرة بفرنسا تنديدا بـ"المجازر" بحق محتجي إيران

تظاهر مئات الأشخاص بعد ظهر الإثنين في باريس احتجاجا على "المجازر" التي تُرتكب في إيران حيث أسفر قمع الحركة الاحتجاجية عن مقتل المئات، بحسب معارضين.

وقال بهزاد نظيري العضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي نظّم المظاهرة لوكالة "فرانس برس"، إن "النظام انتقل إلى مرحلة جديدة، لقد أعطى أوامر ممنهجة بإطلاق النار على المتظاهرين. إنه أمر غير مسبوق. لم نشهد يوما مجزرة كهذه".

وأمام تجمّع ضم مئات الإيرانيين والمناصرين للمجلس الوطني للمقاومة، بينهم نواب فرنسيون، تجمّعوا خلف لافتة كتب عليها "المجزرة التي ترتكب بحق المتظاهرين هي جريمة ضد الإنسانية"، قال نظيري إن "إيران تغلي، كلما تقدّمنا تصبح الأرقام أكثر إثارة للقلق، لقد بدأنا بمئتي قتيل وقد ارتفع هذا العدد إلى 600، وأربعة آلاف جريح و12 ألف عملية توقيف".



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والإثنين قالت منظمة العفو الدولية إن 208 متظاهرين على الأقل قتلوا في قمع المظاهرات التي بدأت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني ردا على رفع سعر البنزين في بلاد تشهد ركودا اقتصاديا حادا.



وأكد نظيري الذي يقود جزءا من المعارضة الإيرانية في الخارج أن "على المجتمع الدولي أن يصدر إدانة صريحة. يجب الكف عن غض الطرف".



وقال رئيس بلدية الدائرة الثانية في باريس جاك بوتو، عضو اتحاد رؤساء بلديات فرنسا من أجل إيران ديمقراطية، إنه "يجب أن تسلّط الأضواء" على ما يحصل في إيران.

وأضاف: "على فرنسا أن تبادر لإرسال بعثة تحقيق إلى السجون في إيران"، مكررا الدعوة الصادرة عن "اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية" التي تضم نوابا فرنسيين والمؤيدة لمطالبة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بإرسال بعثة أممية هدفها كشف عدد القتلى والجرحى والمسجونين.