مقتل جندي تركي متأثرا بجراحه خلال العدوان على سوريا

قتل جندي تركي، الإثنين، إثر إطلاق قذائف هاون في منطقة يحتلها الجيش التركي في الأراضي السورية.



وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إنه "أصيب أحد الجنود بقذائف هاون أطلقها عناصر منظمة إرهابية"، مضيفةً أن "الجندي قضى متأثرا بجروحه".

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وأكدت أن جنودها ردوا على إطلاق القذائف، بدون تحديد دقيق لمكان الواقعة.

وعلى أثر ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 9 مدنيين بينهم 8 أطفال وأكثر من 10 مصابين في قصف مدفعي تركي شمالي سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن "القصف التركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج الأطفال منها" في تل رفعت في ريف حلب الشمالي، مشيراً إلى أن القتلى من النازحين الذين فروا من منطقة عفرين الكردية مع سيطرة القوات التركية والمليشيات الموالية لها.