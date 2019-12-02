واشنطن ترفع الحظر عن مساعدة أمنية بملايين الدولارات للبنان

قررت الإدارة الأمريكية، الإثنين، رفع الحظر عن مساعدة أمنية للبنان قدرها 105 ملايين دولار.



وقال معاون بالكونجرس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت الحظر عن مساعدة أمنية للبنان قدرها 105 ملايين دولار، بعد أكثر من شهر على حجبها.

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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونجرس في 31 أكتوبر/ تشرين الأول بأن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض ومجلس الأمن القومي قررا حجب المساعدة العسكرية دون تقديم توضيح للسبب.

وجاء قرار الحجب أوائل الشهر الماضي، بعد أن قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته عقب الاحتجاجات التي انطلقت منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولا تزال الاحتجاجات اللبنانية مستمرة، حيث نظم المحتجون السبت الماضي، مسيرات كبيرة رفضاً للفتنة، ولعودة الحرب الأهلية، عقب الاشتباكات التي وقعت مؤخراً جراء اعتداء "حزب الله" و"حركة أمل" على المتظاهرين في عدة مناطق بالعاصمة بيروت.