محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي للتهنئة باليوم الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء الإثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتهنئة باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب السيسي خلال الاتصال عن تهانيه بهذه المناسبة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها الرئيس المصري، متمنيا لمصر قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار والنماء.
واحتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، بالذكرى 48 لاتحاد جميع الإمارات السبع، الذي مثّل انطلاقة نهضة ما زالت تتواصل في جميع المجالات.
وتترجم تلك المناسبة مسيرة الاتحاد التي امتدت عبر عقود مضت، مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
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