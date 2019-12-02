مقتل صبي جراء حادث دهس في بريطانيا

بدأت الشرطة البريطانية تحقيقا، اليوم الإثنين، بعد مقتل صبي عمره 12 عاما وإصابة 5 أشخاص آخرين عندما صدمت سيارة مجموعة أطفال خارج مدرسة في جنوب إنجلترا.



وقالت الشرطة إنها تلقت تقارير عن إصابة عدد من المارة في أعقاب الحادث الذي شمل سيارة فضية اللون من نوع فورد كا.

Advertisements

ونقل الصبي إلى المستشفى حيث توفي، وأصيبت امرأة عمرها 53 عاما و4 أطفال آخرون، هم 3 صبية، عمر اثنين منهم 15 عاما ويبلغ الثالث 13، وفتاة عمرها 16 عاما، لكن الإصابات غير خطيرة فيما يبدو.

وقال المفتش بالشرطة روب كيربي، إن "هذا حادث صادم حقا وأعبر عن تعاطفي العميق مع من تعرضوا له".

والجمعة الماضي، أعلنت شرطة لندن، أن عناصرها قتلوا بالرصاص شخصا كان في حوزته "متفجّرات زائفة" على جسر لندن، بعدما تعرض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".