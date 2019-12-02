خطف العراقيين وتراجع الذهب.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 2 ديسمبر/كانون الأول 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي الشأن السياسي تقرأون: بومبيو: نظام خامنئي اعتقل عشرات الآلاف من الإيرانيين، والقوات التركية تختطف ذوي الاحتياجات الخاصة شمالي سوريا، وحمدوك في واشنطن.. مساعٍ سودانية لإصلاح ما أفسده الإخوان، ورئيس "النواب" الليبي يدعو لسحب الاعتراف الدولي بالسراج، وصحيفة فرنسية: استقالة رئيس وزراء العراق "ليست كافية"، وترامب ونتنياهو يبحثان هاتفيا "التهديد" الإيراني، وصحيفة فرنسية: تركيا ملجأ آمن لإرهابيي داعش، وظاهرة خطف المحتجين مستمرة ببغداد.. واتهامات لمليشيات إيران، وانتشار أمني واختطافات.. طوارئ حوثية في ذكرى انتفاضة صنعاء، ونتنياهو يبحث مع ترامب ضم غور الأردن.. وعريقات: جريمة حرب، ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد وحكام الإمارات يشهدون الاحتفال باليوم الوطني.

وعلى الصعيد الاقتصادي: عجز تركيا التجاري يتضاعف أكثر من 3 مرات في نوفمبر، وترامب يفرض رسوما جمركية على الفولاذ والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين، وطرح أرامكو يستقطب 38 مليار دولار من المؤسسات في 15 يوماً، والنفط يقفز مع تزايد الآمال بتخفيضات في إنتاج أوبك، والذهب يتراجع أمام قوة الدولار والاقتصاد الصيني، وفي عيدها الوطني.. اقتصاد الإمارات يتصدر تصنيف المؤسسات الدولية، ووزير سعودي: استضافة G20 تعزز مناخ الاستثمار بالمملكة‎‎.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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