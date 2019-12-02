خواجة: هناك امكانية لتخفيض 100 مليون دولار بملف الايجارات التابعة لمؤسسات الدولة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ الى انه لا يوجد ترف بالتعاطي بالشأن العام اليوم بسبب الازمة الاقتصادية التي وصل اليها البلد، واليوم هناك امكانية لتخفيض 100 مليون ​دولار​ في ملف الايجارات التابعة لمؤسسات ​الدولة​، وقد تشكلت لجنة من النواب لمتابعة الموضوع مع ​رئاسة الحكومة​ للتفاوض واعادة النظر في هذه العقود. واعتبر ان هناك اشكالية في الارادات لا سيما مع حال الانكماش العام ستخفض ايرادات الدولة، ولذلك يجب ان يكون هناك اولويات في الصرف.

ولفت خواجة في حديث تلفزيوني، الى اننا نحث الحكومة المستقيلة اليوم لتسيير الامور العامة للناس، ويمكن لرئيس الحكومة المستقيلة ان يدعو لجلسة ل​مجلس الوزراء​، ونحن لدينا كمية من الازمات التي تستدعي اجتماع الحكومة، ومنذ استقالة رئيس الحكومة وكأن الحكومة استقالت من شأنها العام. وتمنى على رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ تنشيط عمل المؤسسات، ونحن بحاجة الى لجان ازمات.