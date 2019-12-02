مصدر عسكري لـRT: الفصائل المسلحة تستهدف حي الحمدانية في حلب بقذائف هاون وصواريخ

أفاد مصدر عسكري سوري لـ"RT" باستهداف الفصائل المسلحة ​مدينة حلب​ شمال ​سوريا​ ب​قذائف​ هاون و​صواريخ​. وأوضح المصدر أن القصف استهدف حي الحمدانية الواقع غرب المدينة.

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