أنباء عن مقتل جنديين من الجيش السوري بقصف للقوات التركية في ريف عين عيسى

أفادت قناة "RT" بورود أنباء تتحدث عن مقتل جنديين اثنين في ​الجيش السوري​ جراء قصف نفذته ​القوات التركية​ في ريف ​عين عيسى​ شمال ​سوريا​. وأوضحت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القصف استهدف قرية حيمر بريف عين عيسى شمال محافظة ​الرقة​، مضيفا أن الهجوم أدى كذلك إلى سقوط 3 جرحى في صفوف الجيش السوري، وذلك دون ورود أي تأكيد رسمي للحادث.

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