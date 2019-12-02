بطيش: لن اوافق على رفع سعر ربطة الخبز او التخفيف من وزنها

أكد وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​منصور بطيش​، انه "لن يوقع بتاتاً على رفع سعر ربطة الخبز او التخفيف من وزنها"، مشيراً الى انه "استمع خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع وفد من تجمع أصحاب المطاحن ووفد آخر من أصحاب الافران للأزمة التي تضرب القطاع والمتعلق بأزمة ​الدولار​، واتخذ القرار الفوري بتسليم ​الطحين​ للافران بسعر 565 الف ليرة ​لبنان​ية للطن بعد ان كان 590 الف ليرة لبنانية".

وفيما يخص اسعار السلع في ظل الازمة التي تجتاح لبنان، لفت بطيش في حديث تلفزيوني الى ان "​جمعية حماية المستهلك​ تقوم بواجباتها لناحية ضبط الاسعار"، كاشفاً انه"اتصل بوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال البيرت سرحان وطلب منه تسريع الاجراءات بحق التجار الذين يقومون بالاحتكار والتحكم بالاسعار".