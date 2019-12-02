الولايات المتحدة تفرج عن 105 مليون دولار كمساعدات للقوات المسلحة اللبنانية

أفرجت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن 105 مليون دولار كمساعدات للقوات المسلحة اللبنانية والتي تم حجبها الشهر الماضي من قبل البيت الأبيض.
ولفتت وسائل إعلام أميركية إلى ان إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب قدمت بـ"صمت" 105 مليون دولار كمساعدات عسكرية إلى لبنان بعد شهور من التأخير غير المبرر.
وصرح اثنان من موظفي الكونغرس ومسؤول في الإدارة الأميركية، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا في هذه المسألة، بأنه تم تقديم مبلغ 105 ملايين دولار من أموال التمويل العسكري الأجنبي للقوات المسلحة اللبنانية الأسبوع الماضي. وأضافت المصادر أنه تم إخطار المشرعين بالخطوة يوم الاثنين.
جدير بالذكر أن البيت الأبيض لم يقدم أي تفسير لهذا التأخير على الرغم من التبريرات المتكررة من الكونغرس ووسائل الإعلام.
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