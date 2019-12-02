وهاب: البلد فرط بسبب الغرام بين 8 آذار والحريري "خلصونا واكرهوا بعض"

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "هناك مثل يقول "حبني وخوذ جحش، جاوبو يا أخي ​المحبة​ ما بتصير دحش"، فهكذا العلاقة بين ​8 آذار​ ورئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، والبلد "فرط" بسبب هذا الغرام، "خلصونا وكرهو بعضكن بقا الناس كفرت".

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