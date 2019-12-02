فنيش: التنسيق مع الحريري قائم لان حزب الله لا يريد المواجهة مع احد

اعتبر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال ​محمد فنيش​، ان "ال​لبنان​يين يعلمون مواقف القوى السياسية والخطى التي سارت عليها هذه القوى في كل الفترات الماضية، من خلال تحمل القرارات"، مؤكداً بأن "الوقت ليس متاحاً لتصفية الحسابات وانما امام لبنان وضع اقتصادي حساس جدا، من حيث انخفاض القدرة الشرائية وشح ​الدولار​ وازمات تضرب كل القطاعات، والمطلوب الذهاب الى حلول سريعة"، موضحاً ان "التواصل والحوار والبحث قائم بين جميع الاطراف من اجل ايجاد حل سريع، والتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ قائم ايضاً لان الحزب لا يريد المواجهة مع احد".

ولفت فنيش خلال ​مقابلة​ تلفزيونية الى ان "كل الاشخاص الذين يراهنون على ​الولايات المتحدة الاميركية​ ووزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ لا يساهمون بالحل وانما هذه الرهانات تساعد على تأزم الوضع اكثر، والاستمرار بالرهان على الخارج سيولد الخيبات لهم"، داعياً "كل المراهنين الى النظر لسوريا"، متسائلاً "ما مصير القوى التي راهنت على اميركا؟ وكذلك الامر في فلسطين وكل المنطقة"، كاشفاً ان "الامور والنقاش اصبح داخلي وليس خارجي والمعطيات تشير الى ان الطرف الاميركي لم يعد يفكر بفرض شروطه مع العلم انه يحاول فرضها ولكن عند الوصول الى الحائط المسدود يقوم بإعادة حساباته".

وشدد على ان "الحزب ضحى بأعز الناس من اجل البلد وكذلك الامر في الاداء السياسي يجب ان نتحمل ونصبر ونواجه المخاطر انطلاقاً من المصالح العليا للبلد لا المصالح الشخصية". واشاد "بالقرار التي اتخذته وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني والمتعلق باطلاق المناقصة لإستيراد ​المحروقات​".