تيار المستقبل اكد انه غير معني بالدعوات لقطع طرقات في بيروت

اشارت منسقية ​بيروت​ في "​تيار المستقبل​" في بيان، الى ان "التيار ينبه الى منتحلي صفة التيار والدعوات التي توجه باسم "المستقبل" عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطع الطرقات في المدينة الرياضية وقصقص والمزرعة". وشددت على "إن "تيار المستقبل" غير معني بهذه الدعوات لا من قريب ولا من بعيد، وهو يهيب بالمواطنين والمحازبين والمناصرين الامتناع عن المشاركة في أية تحركات يمكن أن تهدد سلامة العاصمة وأهلها".

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