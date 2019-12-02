شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد يطالب حصر العقارات الآيلة للسقوط وتفعيل اتحاد الشاغلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصر كافة العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، وخاصة شديدة الخطورة، وبدء التعامل معها وفقا لقرارات الإزالة الصادرة لها.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل الدولة بتطوير العديد من المناطق العشوائية، وإزالة المناطق شديدة الخطورة، حرصا على حياة المواطنين، كما شهدنا أيضا انهيار بعض العقارات بشكل منفرد فى مختلف المحافظات، تبين فى النهاية أن هذه المنازل صدر لها قرار إزالة منذ سنوات طويلة، ولم بفعل، للعديد من الأسباب.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة الوقوف على أسباب عدم تفعيل قرارات الإزالة، وتوفير مسكن بديل للأسر غير القادرة بعد التأكد من ذلك، مطالبا، بضرورة تفعيل دور اتحاد الشاغلين للحفاظ على الثروة العقارية، وإجراء الصيانة اللازمة للعقارات بشكل دورى للحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على ظاهرة انهيار العقارات.

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