شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تطالب جدول زمنى للانتهاء من مشروعات الصرف العالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على الانتهاء من عدد من الملفات العالقة خاصة فى ملف مياه الشرب والصرف الصحى، والمرافق والخدمات العامة، على مستوى الجمهورية.

وأوضح المغازى ، أن اللجنة سبق وأن طالبت بضرورة زيادة الاعتمادات المالية لجهاز مياه الشرب والصرف الصحى، حتى يتسنى الانتهاء من عدد من المشروعات العالقة على مستوى الجمهورية، وتلبية مطالب المواطنين فى واحد من أهم قطاع خدمى، لتحسين مستوى الخدمة فى هذا الإطار.

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وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة وضع جدول زمنى للانتهاء من المشروعات المتوقفة للصرف الصحى ومياه الشرب، وذلك من خلال حصر حقيقى وشامل لكافة المشروعات المتوقفة، ونسبة الأعمال، والاعتمادات المالية المطلوبة، على أن يتم الالتزام بالتنفيذ وفقا للمبالغ المالية المطلوبة، وضرورة عدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها، شريطة إلزامها بالانتهاء من الأعمال العالقة، على أن يتم إلزام الشركات فيما بعد بضرورة الانتهاء من التوقيتات المتفق عليها فى العقود المبرمة.