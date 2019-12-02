قرار عاجل من التعليم باعتبار "التربية الرياضية" مادة نجاح ورسوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار وزاري رقم 311، باعتبار مادة التربية الرياضية نجاح ورسوب بمرحلة التعليم الأساسي.

وأكدت التعليم،، أن مادة التربية الرياضية، مادة أساسية "نجاح و رسوب"، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بمرحلة التعليم الاساسي.

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وخصصت الوزارة، فترة دراسية واحدة "حصتان أسبوعيًا" للتربية الرياضية، حيث يتم تقييم الطالب عمليًا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل، ويتم توزيع درجات مادة التربية الرياضية للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الأعدادي بفترة واحدة مدتها 90 دقيقة بواقع حصتين.

وحددت الوزارة 40 درجة للمادة مقسمة منها (20 درجة في الفصل الدراسي الأول و20 درجة في الفصل الدراسي الثاني)، مؤكدة أنه يسري هذا القرار على نظام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي بالحلقتين الابتدائية والإعدادية، على الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020.

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