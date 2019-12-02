وزير النقل: ندرس مضاعفة غرامة التدخين بالقطارات- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة تدرس مضاعفة غرامة التدخين داخل القطارات، والمُحددة بـ 50 جنيهًا لتصبح 100 جنيهًا.
وأضاف الوزير- خلال مؤتمر صحفي، على هامش المعرض والمؤتمر الثاني لتكنولوجيا النقل، المقام بمركز المعارض الدولية بالقاهرة، الاثنين- "هيئة السكة الحديد تنقل نحو مليون راكب يوميًا من خلال 360 جرار تملكها الهيئة"، مؤكدًا سعي الوزارة لزيادة العدد إلى مليوني راكب يوميًا من خلال ازدواج السكة، ومد الأرصفة حيث سيقل زمن التقاطر من ساعة إلى ربع ساعة".
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