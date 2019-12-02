موقع روسي: المتقاعدون الروس يفضلون استكمال حياتهم في مصر

ذكر موقع برافدا الروسي ان هناك حقيقة مركدة وهي أن بعض المتقاعدين الروس يفضلون الانتقال إلى مصر واتخاذها مكان؛ لإقامتهم بعد روسيا.
وأضاف الموقع أن الروس يفضلون الاتجاه
قال متقاعد روسي للصحيفة، يدعى "نيكولاي زيلينين" ،انه اتجه إلى مصر مع زوجته منذ عدة سنوات ، أنه لا ينكر على نفسه أي شيء في هذا البلد.
واضاف إنه يستطيع تحمل تكلفة الخضروات الطازجة والفواكه واللحوم طوال العام، مضيفا ان البلد رخيص جدا وساحرة.
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