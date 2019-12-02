مصرع 17 شخصًا وإصابة 35 آخرون جراء انقلاب حافلة في المغرب

لقي 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 35 آخرون، جراء انقلاب حافلة ركاب بالقرب من باب مرزوقة بإقليم تازة شرقي المغرب.

وقال مدير المركز الاستشفائي ابن باجة بإقليم تازة خالد الفيلالي -في تصريح أوردته

وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين - إن الحادث وقع مساء أمس الأحد، إثر انقلاب حافلة ركاب كانت تقل 49 شخصا وسيارة على متنها 3 أشخاص.



وأضاف الفيلالي أن 24 مصابًا ما زالوا يخضعون للعلاج، بينما تم نقل 4 حالات إلى المستشفى الجامعي بمدينة فاس، وحالتين إلى المستشفى العسكري بمدينة مكناس، وتمت إحالة حالتين إلى مصلحة الإنعاش، فيما غادر 3 مصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم.