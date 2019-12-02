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مصرع 17 شخصًا وإصابة 35 آخرون جراء انقلاب حافلة في المغرب

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 لقي 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 35 آخرون، جراء انقلاب حافلة ركاب بالقرب من باب مرزوقة بإقليم تازة شرقي المغرب.
وقال مدير المركز الاستشفائي ابن باجة بإقليم تازة خالد الفيلالي -في تصريح أوردته

وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين - إن الحادث وقع مساء أمس الأحد، إثر انقلاب حافلة ركاب كانت تقل 49 شخصا وسيارة على متنها 3 أشخاص.


وأضاف الفيلالي أن 24 مصابًا ما زالوا يخضعون للعلاج، بينما تم نقل 4 حالات إلى المستشفى الجامعي بمدينة فاس، وحالتين إلى المستشفى العسكري بمدينة مكناس، وتمت إحالة حالتين إلى مصلحة الإنعاش، فيما غادر 3 مصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم.

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