تايوان تستدعي خبراء عسكريين أمريكيين لدعم القدرات الدفاعية للجيش

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الاثنين، عزمها دعوة خبراء عسكريين أمريكيين لزيارة الجزيرة وتقديم الدعم لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش.
وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" اليوم، أنها تخطط للاستفادةمن "نموذج عقد شراء الأسلحة لدعوة مجموعة من الخبراء الأمريكيين للحضور إلى تايوان".
سيساعد على "تعميق وتوطيد الشراكة الأمنية بين الجانبين وزيادة ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".
وأضاف الجيش التايواني أن خطة التعاون وتبادل الخبرات بين الولايات المتحدة وتايوان
يُشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحاول تعزيز تعاونها مع تايوان، بما في ذلك الموافقة على بيع أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار العام الجاري برغم معارضة الصين.
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