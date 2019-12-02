مقتل 10 مدنيين بينهم 9 أطفال في قصف تركي على محافظة حلب

قُتل 10 مدنيين، بينهم 9 أطفال، اليوم الاثنين، في قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظة حلب شمال سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان

عبر موقعه الإلكتروني إن القصف التركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج الأطفال منها ببلدة تل رفعت الخاضعة لسيطرة القوات الكردية وتتواجد فيها قاعدة روسية بريف حلب الشمالي، وأسفر القصف عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين بعضهم في حالات خطرة.جدير بالذكر أن بلدة تل رفعت تضم عددًا كبيرًا من نازحي عفرين ممن هجرتهم القوات التركية من مناطقهم بفعل عمليتها العسكرية داخل الأراضي السورية.