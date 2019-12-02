بابا الفاتيكان يرسل مساعدة لإحضار مهاجرين من جزيرة ليبوس اليونانية

أرسل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، مساعده المقرب الكاردينال، كونراد كرايفسكي، إلى جزيرة ليسبوس اليونانية لأخذ 33 شخصًا من طالبي اللجوء إلى العاصمة روما.

وقال الفاتيكان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن البابا طلب من الكاردينال، الذي توجه إلى الجزيرة اليوم الاثنين

وسيعود بعد غد الأربعاء ومعه المهاجرين، أن يذهب من أجل "تجديد التضامن مع الشعب اليوناني واللاجئين".وأشار الفاتيكان إلى أن البابا فرنسيس يرغب في تقديم "بادرة تضامن أخرى" في استضافة لاجئين شباب وأسر من أفغانستان، والكاميرون، وتوجو، حيث أنه سبق وأخذ معه أسر سورية طالبة للجوء على متن طائرته عند عودته إلى إيطاليا قادمًا من جزيرة "ليسبوس" في عام 2016.ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه سيتم نقل العديد من اللاجئين من ليسبوس إلى إيطاليا في وقت لاحق الشهر الجاري.وكان مسئولو الأمم المتحدة قد نوهوا في وقت سابق عن تعرض القصر لمخاطر استغلال في المخيمات المكتظة بالجزيرة اليونانية.