الرئيس السنغالي: الاستثمار في الأمن ضرورة لمواجهة الإرهاب

قال الرئيس السنغالي ماكي صال إن الاستثمار في قوة الدفاع والأمن "ضرورة وجودية" و"مسألة بقاء" ضد الجماعات الإرهابية المسلحة.

جاء ذلك خلال كلمة له اليوم الاثنين في قصر المؤتمرات

"عبدو ضيوف" بالعاصمة السنغالية دكار أمام مؤتمر "التنمية المستدامة والدين المستدام: التوازن الصحيح" الذي يشارك فيه عدد من قادة دول الغرب الأفريقي.وشدد الرئيس السنغالي على ضرورة إيجاد آليات للحفاظ على الموارد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ولتمويل الجهد الأمني أو المجهود الحربي من جهة أخرى، ومضى بقوله قائلاً "بدون أمن، لا يمكن أن يكون هناك تطور".