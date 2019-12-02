حملة ترامب توقف إصدار تصاريح صحفية لوكالة "بلومبرج" للأنباء

أكدت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنها لن تصدر بعد الآن تصاريح التغطية الصحفية لمراسلي وكالة بلومبرج للأنباء التي يملكها مايكل بلومبرج الطامح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة منافسا لترامب.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء بعد أن أعلن مالكها رسميا دخوله سباق انتخابات الرئاسة إنها لن تكتب تقارير تحمل انتقادات لبلومبرج أو أي من منافسيه المرشحين للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لكنها ستواصل تغطية نشاط ترامب.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من أي من ممثلي الوكالة.

وتسهل تصاريح التغطية الصحفية دخول المراسلين المؤتمرات الانتخابية وغيرها من المناسبات لحين إجراء الاقتراع في نوفمبر 2020.

ويحصل أفراد الجمهور على تذاكر من الحملة ويقفون في طوابير طويلة لحضور الفعاليات الانتخابية.

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وقال براد بارسكيل مدير حملة ترامب في بيان "ما داموا أعلنوا تحيزهم على الملأ لن تقدم حملة ترامب لمراسلي وكالة بلومبرج للأنباء تصاريح تغطية صحفية للمؤتمرات الانتخابية أو غيرها من فعاليات الحملة".

وأضاف "سنحدد إن كنا سنتعامل مع مراسلين أفراد من وكالة بلومبرج للأنباء أو نرد على أسئلة لهم على أساس كل حالة على حدة".