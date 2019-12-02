11 قتيلاً بينهم 8 أطفال في قصف تركي شمال سوريا

قتل 11 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، اليوم الاثنين، جراء قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة مقاتلين أكراد في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن «القصف التركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج التلاميذ منها» في تل رفعت، شمال مدينة حلب، موضحاً أن القتلى من النازحين من منطقة عفرين المجاورة.

وتسبب القصف بإصابة 21 آخرين بجروح، وفق المرصد.

وغالباً ما تشهد تل رفعت مناوشات بين قوات كردية محلية تسيطر عليها والفصائل السورية الموالية لأنقرة التي تسيطر على مناطق في محيطها.

Advertisements

اقرأ أيضاً... اشتباكات متقطعة في سوريا رغم اتفاق وقف العدوان التركي

وتنتشر في المدينة أيضاً قوات النظام وقوات روسية، تنفيذاً لاتفاق تمّ بين موسكو وأنقرة عام 2018، حال دون تنفيذ تركيا تهديدها بشن هجوم عسكري على المدينة.

وأطلقت تركيا والفصائل السورية الموالية لها في التاسع من أكتوبر الماضي هجوماً جديداً ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، ومن خلال الهجوم سيطرت أنقرة وحلفاؤها على منطقة حدودية واسعة بطول 120 كيلومتراً على طول الحدود في شمال شرق البلاد.

وعلقت أنقرة هجومها في 23 أكتوبر، بعد وساطة أميركية، ثم اتفاق مع روسيا في سوتشي، نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية، وتسيير دوريات مشتركة فيها.