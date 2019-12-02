كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تفرج عن 105 ملايين دولار من المساعدات المعلقه للبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الاثنين، عن 105 ملايين دولار من المساعدات التي كانت معلقة للبنان، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أفادت شبكة CNN بتعليق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المساعدات الأمنية للبنان. وكشف مصدر مطلع للشبكة الأمريكية عن تعليق إدارة ترامب للمساعدات الأمنية المخصصة للبنان بما فيها حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني إلى أجل غير مسمى.

ورغم المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأنه "لن يكزن هناك إنقاذ للبنان" إلى حين تطبيق الإصلاحات، قائلا: "كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك".

وتأتي تصريحات المصدر الأمريكي بعد تقرير بأن المساعدات الأمنية للبنان تم إيقافها بعد أيام على إعلان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تقديم استقالته إلى الرئيس ميشال عون بعد أسابيع من المظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية والفساد في لبنان.