كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاهل السعودى يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيز التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي.

وقد حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الليبية خالد عمرو الطبيب.