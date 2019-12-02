كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإندونيسي يرفض إنهاء انتخابات الرئاسة المباشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، رفضه اقتراحات بعض السياسيين وجماعة إسلامية بتعديل الدستور لإنهاء انتخابات الرئاسة المباشرة، وتخفيف قيود الفترات الرئاسية في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم.

وقال ويدودو، في رسالة على "تويتر": "موقفي واضح بالنسبة لعدم الموافقة على رئاسة من ثلاث فترات".

وفي تصريحات منفصلة قال ويدودو للصحفيين إن المناقشات حول التعديل أشارت إلى خطط لرئاسة من فترة واحدة مدتها ثماني سنوات أو ثلاث فترات يصل إجماليها إلى 15 سنة.

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وحذر نشطاء إندونيسيون من أن الاقتراحات ستكون نكسة للديمقراطية التي تم استردادها عقب الإطاحة بالدكتاتور سوهارتو في عام 1998 بعد 30 عاما في الحكم.

ويدودو بائع أثاث سابق ورئيس بلدية سابق في بلدة صغيرة وهو أول رئيس لإندونيسيا من خارج النخبة السياسية والعسكرية. ومنذ العودة إلى الديمقراطية تم تعديل الدستور أربع مرات للفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحقيق اللامركزية في الحكم وانتخاب رئيس الدولة مباشرة وقصر فترات الرئاسة على فترتين.

وكانت جماعة نهضة العلماء، وهي أكبر جماعة إسلامية في إندونيسيا، قد اقترحت في موقعها على الإنترنت فكرة الانتخاب غير المباشر لرئيس الدولة في الأسبوع الماضي.