بومبيو يوجه أصابع الاتهام إلى إيران في احتجاجات الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إيران وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف بومبيو، خلال تصريحاته، اليوم الاثنين، أن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها يعارضون النظام الديني.

وأقر بومبيو بوجود أسباب محلية للاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط ومناطق أخرى، فقد وجه أصابع الاتهام إلى إيران التي تعتبرها إدارة الرئيس دونالد ترامب عدوها اللدود.

وقال بومبيو إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال "لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني".

وأضاف في جامعة لويزفيل: "الشيء ذاته ينطبق على لبنان والاحتجاجات في بيروت". Advertisements

وتابع: "انهم يريدون أن يخرج حزب الله وإيران من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية".

وأشار إلى أن الاحتجاجات داخل ايران - التي قالت منظمة العفو الدولية أنها أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص - أظهرت أن الإيرانيين "قد طفح بهم الكيل".

وأوضح: "انهم يرون الحكام الدينيين الذي يسرقون المال وآيات الله الذين يسرقون عشرات ملايين الدولارات".

وفي العراق ولبنان دعا المتظاهرون إلى وضع حد للفساد وبذل جهود أكبر لتأمين الوظائف وإعادة هيكلة النظام السياسي.

وفي العراق ارتبط عبد المهدي بعلاقات قوية مع إيران الشيعية، إلا أنه كان يحظى كذلك بدعم الولايات المتحدة. وأضرم المتظاهرون النار في القنصلية الايرانية في النجف الأسبوع الماضي.