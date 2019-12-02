كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعلق الزيارات العسكرية الأمريكية لهونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنها لن تصدر بعد الآن أوراق اعتماد صحفية للصحفيين العاملين في بلومبرج نيوز، الوكالة المملوكة لرئيس الحزب الديمقراطي مايكل بلومبرج.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" للأنباء عقب إعلانه الرسمي عن محاولته الرئاسية،أنه لن يغطي المرشحين الديمقراطيين للرئاسة بشكل حاسم - بمن فيهم بلومبرج وخصومه - بل سيواصل تغطية ترامب.

كما كشفت وزارة الخارجية الصينية، عن هذه الإجراءات؛ استجابةً للتشريعات الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي تدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وقالت الخارجية الصينية، إنها علقت تلقي طلبات للزيارات العسكرية الأمريكية إلى أجل غير مسمى، وحذرت من اتخاذ مزيد من الإجراءات في المستقبل، مضيفة "نحث الولايات المتحدة على تصحيح الأخطاء، والتوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينج، في مؤتمر صحفي يومي في بكين، إن الصين ستتخذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر لدعم استقرار هونغ كونغ وازدهارها وسيادة الصين.

وعدت الصين الأسبوع الماضي، بأنها ستصدر "تدابير مضادة صارمة" بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج"، الذي يدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونج كونج ويهدد الصين بفرض عقوبات محتملة.

وهناك مخاوف من أن النزاع حول هونج كونج يمكن أن يؤثر على جهود بكين وواشنطن للتوصل إلى اتفاق أولي، من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

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كما تشمل المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من بكين مقرًا لها وتستهدفها بكين، الصندوق الوطني للديمقراطية، والمعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، وفريدوم هاوس.

وقالت هوا "إنهم يتحملون بعض المسؤولية عن الفوضى في هونغ كونغ ويجب أن يعاقبوا ويدفعوا الثمن".

وفي أوقات أكثر طبيعية، تزور هونج كونج سنويًا العديد من سفن البحرية الأمريكية، وهو تقليد للراحة والترفيه يعود إلى فترة ما قبل 1997 الاستعماري وتقليد سمحت له بكين بالاستمرار بعد التسليم من الحكم البريطاني إلى الصيني.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تحرك الصين لن يكون له تأثير على العمليات العسكرية الأمريكية.

ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للحصول على تعليق، وتم رفض الزيارات في بعض الأحيان وسط توترات أوسع نطاقًا ومنع سفينتان أمريكيتان من الوصول في أغسطس.

كما توقفت السفينة يو إس إس بلو ريدج، سفينة القيادة التابعة للأسطول السابع المتمركز في اليابان، في هونج كونج في أبريل - وهي آخر سفينة تقوم بزيارتها قبل اندلاع الاحتجاجات الجماعية في يونيو.

وتعتبر المنظمات غير الحكومية الأجنبية مقيدة بالفعل في الصين، وتلقت في السابق توبيخًا حادًا بسبب الإبلاغ عن قضايا الحقوق في البلاد، بما في ذلك الاحتجاز الجماعي لمسلمي اليوغور في شينجيانج.

