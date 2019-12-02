كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يهنئ الإمارات بعيدها الوطني الـ48 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، قادة دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني الـ48، متمنيا للدولة دوام التقدم والازدهار.

وكتب السيسي، على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار".

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وضيوف الدولة الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأقيم الاحتفال مساء اليوم الإثنين، في استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي تحت شعار "إرث الأولين" برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، بالذكرى 48 لاتحاد جميع الإمارات السبع، الذي مثّل انطلاقة نهضة ما زالت تتواصل في جميع المجالات.

وتترجم تلك المناسبة مسيرة الاتحاد التي امتدت عبر عقود مضت، مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.