كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يطالب بتولي رئاسة الحكومة 6 شهور لضم غور الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكشف نتنياهو، النقاب عن أنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، مساء أمس الأحد، ضم غور الأردن الذي يشكل نحو 30٪ من مساحة الضفة الغربية، وهو ما اعتبره الفلسطينيون "جريمة حرب".



وقال نتنياهو للصحفيين، اليوم، في مدينة عسقلان، إنه تحدث "بالأمس مع ترامب، وكانت هذه مكالمة مهمة جداً لأمن إسرائيل، لقد تحدثنا عن إيران ولكن تحدثنا أيضاً بشكل موسع عن الفرص التاريخية التي ستأتينا خلال الأشهر المقبلة، بما فيها غور الأردن بصفته الحدود الشرقية المعترف بها لدولة إسرائيل وحلف الدفاع مع الولايات المتحدة".

وأَضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذه أشياء استطعنا فقط أن نحلم فيها، ولكن لدينا الآن إمكانية لتحقيقها".

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ولفت في هذا الصدد إلى أنه عرض على زعيم المعارضة بيني جانتس تشكيل حكومة وحدة وطنية، من أجل اتخاذ قرار ضم غور الأردن وتنفيذه على الأرض، منوهاً بأنه "قطع شوطاً طويلاً جداً نحو هذا الأمر".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لسنا بحاجة إلى جولة انتخابات أخرى، نحتاج الآن لتشكيل هذه الحكومة لصالح أمن إسرائيل ودولة إسرائيل ومستقبل إسرائيل".

وكانت جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية جديدة قد فشلت في الأسابيع الأخيرة، حيث تلوح في الأفق انتخابات جديدة قريباً.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون.