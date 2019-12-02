كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الليبي يدعو الأمم المتحدة إلى سحب اعترافها بحكومة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وندد البرلمان الليبي بالاتفاق الذي وقعه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والرئيس التركي، واصفا بأنه انتهاك فادح لأمن وسيادة ليبيا.

دعا البرلمان الليبي، مساء الاثنين، الأمم المتحدة إلى سحب اعترافها بحكومة طرابلس.

ويذكر أن قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن اتفاقية التفاهم بين السراج واردوغان تمثل خطرا على الدولة الليبية ومستقبلها وامنها.



وحذر عقيلة صالح من التدخل التركي المتصاعد في الشؤون العربية والذي انطلق بمهاجمة شمال سوريا وهو اليوم يتدخل في ليبيا لدعم الميليشيات مؤكدا ان السلاح التركي يتدفق الى ليبيا عبر موانئ مصراطة وطرابلس وذلك امام مسمع ومراى المنظمات الاممية وباعتراف حكومة الوفاق.



وقال عقيلة صالح ان تركيا تريد استباحة اجواء ومياه واراضي الدولة الليبية من خلال الاتفاق وهو ما يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية يصل الى حد الاحتلال.

Advertisements



وقال عقيلة صالح ان الاتفاقية باطلة خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا لانه لا توجد حدود بين البلدين أصلا.



وفي الاثناء عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الاثنين، اجتماعا مع عقيلة صالح ، الذي يزور المملكة حاليا، ناقشا خلالها العلاقات بين البلدين .



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان استعرض مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح " العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي".



وكان رئيس مجلس النواب الليبي وصل الليلة الماضية إلى العاصمة الرياض على رأس وفد من مجلس النواب الليبي في زيارة الى المملكة تدوم يومين.