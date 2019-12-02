"العفو الدولية": ارتفاع حصيلة قمع الاحتجاجات الإيرانية إلى 208 قتيل

ارتفعت حصيلة قمع نظام المرشد الإيراني علي خامنئي للاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضية على ارتفاع أسعار الوقود، إلى 208 قتلى، حسبما أفادت منظمة العفو الدولية.

وفي وقت سابق، أكدت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية من لندن، أن السلطات اعتقلت أكثر من 500 شخص على مدار اليومين الماضيين، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر الماضي ردا على غلاء أسعار البنزين بنحو 300%.

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ونقلت المحطة عن تقارير متفرقة أن الاحتجاجات تركزت خلال يومي السبت الأحد الماضيين، في محافظات كردستان، وطهران، وجولستان، وأصفهان، وكرمانشاه.

وتتواصل الاعتقالات في حين رفض المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري تأكيد ما توارد عن اعتقال أكثر من 7000 شخص منذ بداية ما عرفت باحتجاجات البنزين قبل 3 أسابيع.

وأعرب منتظري عن سعادته في تصريحات صحفية بسبب عدم توصل من وصفهم بأفراد خارج إيران إلى معلومات وأرقام تتعلق بأعداد المعتقلين، لافتا إلى أن المسؤولين الحكوميين غير مصرح لهم بتقديم إحصاءات في هذا الصدد.