استخراج كيلوغرام ونصف في 94 كبسولة من أعماء نجيري قادم من البرازيل

علم لدى منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم حجزها لدى مواطن نيجيري يبلغ من العمر 44 سنة، بعدما تم تفريغها من أمعائه بالمستشفى الجامعي ابن رشد، بلغت في مجموعها كيلوغراما واحدا و730 غراما من هذه المادة المخدرة (1.730 غرام).

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كانت قد أوقفت المشتبه فيه بتاريخ 25 نونبر المنصرم، أثناء وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، حيث تم الاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين داخل أمعائه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بغرض استخراج الكبسولات من أمعائه، والتي أسفرت في النهاية عن حجز شحنات الكوكايين المضبوطة على شكل 94 كبسولة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية التي تأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.