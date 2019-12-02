كأس الخليج.. السعودية والبحرين إلى نصف النهائي

ضمن منتخبا السعودية والبحرين، تأهلهما إلى نصف نهائي كأس الخليج، وذلك بعد تفوقهما مساء اليوم الاثنين، على عمان، والكويت، على الترتيب، برسم آخر جولة من المجموعة الثانية.

وتغلب المنتخب السعودي على نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في حين فاز منتخب البحرين على المنتخب الكويتي بأربعة أهداف لاثنين.

وتأهل الأخضر السعودي على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارة، بينما حل البحرين ثانيا بـ4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن عمان، في حين تذيل الأزرق الكويتي جدول الترتيب بمجموع 3 نقاط.

ويضرب منتخب السعودية في نصف النهائي موعدا مع منتخب قطر ثاني المجموعة الأولى، على أن يواجه المنتخب البحريني نظيره العراقي متصدر أولى المجموعتين.