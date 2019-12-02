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أكد أن الرئيس هو المسؤول عن فرض الانضباط بالفريق.. “الوينرز” يحذر من “الحملات الممنهجة” ضد لاعبي الوداد

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يوسف العيرجي 0 تبليغ

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أكد أن الرئيس هو المسؤول عن فرض الانضباط بالفريق.. “الوينرز” يحذر من “الحملات الممنهجة” ضد لاعبي الوداد – اليوم 24
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