شكرا لقرائتكم خبر عن الجريري يلتقي وفد منظمة الصحة العالمية مكتب عدن الزائر لحضرموت والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019 التقى صباح اليوم المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري بالوفد الزائر للمحافظة من مكتب منظمة الصحة العالمية مكتب عدن مرحب بالفريق الزائر شاكراً منظمة الصحة العالمية على دعمها وجهودها في استقرار الوضع الصحي باليمن حيث استعرض الدكتور الجريري خلاصة البرامج المدعومة من قبل منظمة الصحة العالمية واهم البيانات والمؤشرات في تحسن اداء الخدمة وناقش معهم خطط المكتب المستقبلية.

حضر اللقاء كلاً من عوض باحنحن نائب المدير العام والاستاذ فؤاد بامطرف مدير الرعاية الصحية الاولية منسق الطوارئ بالمحافظة والدكتور علي جعول مدير مكتب منظمة الصحة العالمية حضرموت والدكتور باسل عبادي رئيس الفريق الزائر واعضاء الفريق والدكتورة رولا باضريس مدير برنامج الترصد الوبائي .

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