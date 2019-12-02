ألمانيا ترحّل عدداً من طالبي اللجوء

ونقلت "روسيا اليوم" عن مسؤول بالوزارة قوله، إنه "من المقرر أن تصل مجموعة طالبي اللجوء المرفوضين الذين تعتزم ألمانيا ترحيلهم من ألمانيا، إلى العاصمة الأفغانية صباح الأربعاء المقبل".

ومنذ رحلة الترحيل الأولى من ألمانيا إلى أفغانستان في كانون الاول عام 2016، تمت إعادة إجمالي 756 رجلا على متن 29 رحلة جوية من قبل السلطات الألمانية، وتعد هذه الترحيلات مثار جدل سياسي كبير، حيث إن الحرب ضد جماعة "طالبان" وتنظيم "داعش" لا تزال مستمرة.

