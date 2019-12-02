ألمانيا ترحّل عدداً من طالبي اللجوء

أعلنت وزارة شؤون اللاجئين الأفغانية، الاثنين، عن تنظيم رحلة طيران جديدة لطالبي لجوء أفغان مرفوضين من ألمانيا إلى كابول قريباً.
ومنذ رحلة الترحيل الأولى من ألمانيا إلى أفغانستان في كانون الاول عام 2016، تمت إعادة إجمالي 756 رجلا على متن 29 رحلة جوية من قبل السلطات الألمانية، وتعد هذه الترحيلات مثار جدل سياسي كبير، حيث إن الحرب ضد جماعة "طالبان" وتنظيم "داعش" لا تزال مستمرة.
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