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ألمانيا ترحّل عدداً من طالبي اللجوء

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أعلنت وزارة شؤون اللاجئين الأفغانية، الاثنين، عن تنظيم رحلة طيران جديدة لطالبي لجوء أفغان مرفوضين من ألمانيا إلى كابول قريباً.
ونقلت "روسيا اليوم" عن مسؤول بالوزارة قوله، إنه "من المقرر أن تصل مجموعة طالبي اللجوء المرفوضين الذين تعتزم ألمانيا ترحيلهم من ألمانيا، إلى العاصمة الأفغانية صباح الأربعاء المقبل".

ومنذ رحلة الترحيل الأولى من ألمانيا إلى أفغانستان في كانون الاول عام 2016، تمت إعادة إجمالي 756 رجلا على متن 29 رحلة جوية من قبل السلطات الألمانية، وتعد هذه الترحيلات مثار جدل سياسي كبير، حيث إن الحرب ضد جماعة "طالبان" وتنظيم "داعش" لا تزال مستمرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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