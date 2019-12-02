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2019-12-02 | 19:49
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السعودية اصطحبت البحرين، إلى نصف النهائي، عقب أن احتل الوصافة برصيد 4 نقاط فقط، بفعل فارق الأهداف مع عُمان.
المنتخب السعودي افتتح التسجيل عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 26 من عمر المباراة بتسديدة صاروخية من القدم اليسرى للاعب في حلق مرمى المنتخب العُماني.
وأضاف هتان باهبري الهدف الثاني في الدقيقة 42 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت في قدم الدفاعات العُمانية، لتضاعف النتيجة للأخضر.
وقلص المنتخب العماني الفارق مع السعودية، بهدف أول في الدقيقة 55 عن طريق المنذر ربيع العلوي بهدف رائع على يمين حارس الأخضر السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تقهر عُمان وتضرب موعداً مع قطر في نصف نهائي 'خليجي 24' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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