البحرين خصم العراق في نصف نهائي 'خليجي 24'

وسيكون المنتخب ابحريني هو خصم اسود الرافدين في دور نصف النهائي، حيث ستلعب المباراة يوم الخميس المقبل.

تقدم علي مدن للمنتخب البحريني بالهدف الأول على الكويت، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بالشوط الأول.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب الكويت، في الدقيقة 59 من زمن المباراة، بعد عرقلة رضا هاني داخل منطقة الجزاء.

وسدد يوسف ناصر ركلة الجزاء على يمين حارس البحرين، ليتعادل للأزرق في الدقيقة 60، ويعيد المباراة لنقطة البداية.

من هجمة مرتدة نموذجية، استطاع المنتخب الكويتي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 66، عن طريق يوسف ناصر الذي سددها على يمين حارس البحرين.

حكم المباراة عاد إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، واكتشف عرقلة يوسف ناصر لمدافع البحرين، ليرفض احتساب هدف الكويت.



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وسجل جاسم الشيخ لاعب البحرين هدف التقدم، بعد تسديدة أرضية مفاجئة، لتسكن شباك البحرين في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

الهدف الثالث للمنتخب البحريني في الدقيقة 83 من زمن المباراة، عن طريق تياجو، بعد عرضية أرضية رائعة من الجهة اليمنى، يضعها اللاعب البديل في الشباك الكويتية.

وتمكن المنتخب الكويتي من تسجيل هدف في الدقيقة 85 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبذلك يتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، والبحرين يصعد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وعمان في المركز الثالث بأربع نقاط أيضًا، ولكن فارق الأهداف لصالح البحرين، والكويت أخيرًا بثلاث نقاط.

