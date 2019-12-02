برلمانيون يحملون النهضة "الإخوانية" مسئولية مصرع 26 تونسيا

حمل برلمانيون تونسيون حركة النهضة الإخوانية، ورئيسها راشد الغنوشي، مسؤولية حادث الحافلة الذي أودى بحياة 26 شخصا شمال غربي البلاد.

واتهم البرلمانيون، الغنوشي، بالإهمال والفشل في إدارة شئون البلاد، الأمر الذي أدى لتأكل البنية التحتية، وتردي أوضاع الجسور والطرقات، وغياب البرامج التنموية منذ تواجد الحركة الإخوانية في السلطة.

وارتفعت حصيلة حادث الحافلة السياحية إلى 26 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، بحسب وزارة الصحة التونسية.

وأثار الحادث ردود فعل واسعة في تونس، ودعوات لمحاسبة السلطة السياسية التي حكمت تونس منذ سنوات.





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النائبان منجي الرحوي (يساري) وحاتم البوبكري (قومي) اتهما النهضة الإخوانية ورئيسها راشد الغنوشي بالعجز والفشل في إدارة شؤون الدولة، ما أدى إلى تردي وضع الجسور والطرقات.

منجي الرحوي، التابع لحزب الوطنيين الديمقراطيين، وصف الحادث، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" بأنه "مؤلم"، معتبرا أن النهضة لم تجتهد طيلة سنوات تتواجد في السلطة لتقديم البرامج اللازمة لإنقاذ تونس من أزمتها.

واتهم الرحوي وهو ممثل الجهات الغربية في تونس، حكومة حركة النهضة بعدم الاصغاء لمطالبهم الاجتماعية، وتجاهل أوضاعهم الاجتماعية





وأدت سوء البنية التحتية في تونس، إلى وفاة 12 شخصا منذ مايو/أيار الماضي في حوادث طرق، إضافة إلى وفاة 14 رضيعًا في إبريل/نيسان الماضي جراء الأهمال في إحدى المستشفيات.

ودعا النشطاء رئيس الدولة إلى إعلان حداد وطني، ونواب المعارضة لعقد جلسة لتناول الموضوع، والأسباب الحقيقة وراء ارتفاع حوادث الطرق منذ 2011.