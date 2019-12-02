عضو بالكونجرس الأمريكي: قمع نظام خامنئي للإيرانيين مستمر

أعرب إليوت إنجل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي، اليوم الإثنين، عن قلقلة البالغ إزاء استمرار تصاعد وتيرة العنف في إيران.



وأكد إنجل في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخه منه، أن التقارير الأخيرة تشير إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة المئات واعتقال آلاف المحتجين الإيرانيين من قبل السطات الإيرانية.

وأدان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي، حملة القمع التي يقودها النظام الإيراني ضد المحتجين السلميين الرافضين للأوضاع المعيشية الصعبة.

واستنكر البيان استمرار قطع الإنترنت الذي يفرضه النظام للحد من التواصل بين أبناء الشعب الإيراني، مؤكدا أن الشعب الإيراني يستحق جميع حقوق الإنسان والحماية المكفولة دوليا.

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وأوضح إليوت أنه من حق الشعب الإيراني أن يتظاهر بسلام، ويتعين على الحكومة احترام حقوق الإنسان.





وفي وقت سابق اليوم الإثنين، كشفت منظمة العفو الدولية، ارتفاع حصيلة قمع نظام خامنئي للاحتجاجات إلى 208 قتلى.

وكشفت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية من لندن، أن السلطات اعتقلت أكثر من 500 شخص على مدار اليومين الماضيين، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ردا على غلاء أسعار البنزين بنحو 300%.

وتتعمد كل التقارير الشرطية والقضائية التي تبث عبر وسائل الإعلام الإيرانية عدم ذكر تفاصيل عن عمليات ملاحقة المعتقلين أو الاتهامات الموجهة إليهم.

وتكتفي هذه التقارير بإبراز ما تدعي أنها اعترافات المعتقلين بالإضرار بالممتلكات العامة، وتلقي دعم أجنبي للإخلال بالأمن العام داخل إيران.