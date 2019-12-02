مسلحون يهاجمون وكالة إغاثة أجنبية جنوب السودان

قوات أمنية في جنوب السودان - أ.ف.ب

ذكرت منظمة إغاثة دولية، اليوم الإثنين، أن مجموعة من المسلحين اقتحمت مقرها في شمال شرقي جنوب السودان وهاجمت 5 من موظفيها وأصابتهم بجروح.



وقالت منظمة "ريليف انترناشونال" إن الهجوم وقع أمس الأحد في مكتب ميداني في ولاية أعالي النيل.

وتابعت المنظمة في بيان: "قام مسلحون ببنادق هجومية ومسدسات وسكاكين باقتحام مجمع للموظفين.. وخلال هذا الهجوم تعرض 5 من موظفينا للاعتداء وأصيبوا بجروح".

وصرحت نانسي ويلسون الرئيسة التنفيذية للمنظمة: "لقد نقلنا فريقنا إلى مكان آمن، وهم يتلقون كل الرعاية الضرورية".

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وأضافت: "لقد تعرضوا لعمل عنيف مجنون خلال أدائهم واجبهم في توفير الرعاية التي تنقذ الأرواح للاجئين في ولاية أعالي النيل في جنوب السودان".

ودان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية آلان نودهو، الهجوم قائلا إنه نفذ من قبل رجال يرتدون زيا عسكريا في بلدة بونج، وأكد ضرورة "تقديم الجناة إلى العدالة على الفور".





وتم استهداف العاملين في المجال الإنساني مراراً، وقتل 115 شخصاً على الأقل منذ غرق البلد في النزاع منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013 بعدما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق ريك مشار بالتخطيط لانقلاب ضده.

وأدت الاضطرابات إلى تشريد نحو 400 ألف شخص.

وتم توقيع اتفاق سلام في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وصمد وقف لإطلاق النار إلى حد كبير، لكن الجهود المبذولة لتشكيل حكومة لتقاسم السلطة تأخرت مرات عدة.