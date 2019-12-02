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منتخب بلادنا ينهي مشواره في خليجي 24 بتعادل معنوي مع نظيره العراقي

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اليمن العربي - الدوحة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

منتخب بلادنا ينهي مشواره في خليجي 24 بتعادل معنوي مع نظيره العراقي

الخليج 365 - الدوحة

انهى منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم مشواره في خليجي 24 بتعادل معنوي مع نظيره العراقي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن البطولة المقامة حاليا في قطر.

 

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وألغى حكم المباراة هدفاً لمنتخبنا سجله عبد الواسع المطري (58) بسبب وجود خطأ على زميله مدير عبد ربه ليبقى منتخب اليمن هو الوحيد الذي لم يتمكن من تسجيل أي هدف في المجموعة.

 

وتلقى منتخب العراق صفعة قوية بطرد لاعبه مصطفى محمد جابر بسبب الخشونة من الدقيقة الثامنة بعد العودة إلى تقنية "فار".

 

وحصد منتخبنا الوطني نقطة وحيدة في البطولة بالوقت الذي رفع به منتخب العراق رصيده إلى سبع نقاط متأهلاً في الصدارة أمام قطر الثانية بست نقاط ومن ثم الإمارات ثلاث نقاط والتي ودعت البطولة.

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