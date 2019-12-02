شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يدمّر تعزيزات «الحوثي» في تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (تعز)

قصفت مدفعية الجيش اليمني اليوم (الإثنين) تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وذكر موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش اليمني أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات تابعة للمليشيا الإرهابية، في نقيل «الكورة» بجبهة الكدحة، كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها.

وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا الحوثية، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.