السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة من أعلى برج مراقبة بالعالم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، تم تسجيل مقطع صوتي ملاحي ترحيبي بإحدى الطائرات الإماراتية العابرة لأجواء المملكة العربية السعودية، حيث تم من خلاله تقديم التهنئة والتبريكات للشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ(48).



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كانت هذه تفاصيل خبر تهنئة من أعلى برج مراقبة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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