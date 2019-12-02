الصفدي دان الإعلان عن مستوطنات جديدة بالخليل: يقتل كل فرص السلام

دان وزير الخارجية أيمن الصفدي "إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في جبل المكبر وقلنديا والبلدة القديمة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، باعتبارها خطوة تقتل كل فرص السلام"، مشدداً على أن "الإعلان بمثابة "خرق للقانون الدولي وإجراء غير شرعي يقوّض جهود تحقيق السلام".
وأكد أنه "لا شرعية للاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، مطالباً بـ"ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاستيطان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، الرافض للاستيطان".
وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها يقوض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لحل الصراع ويقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم".
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