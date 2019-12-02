مسؤول تركي: اعتراض البعض على اتفاقنا مع ليبيا لا معنى له

لفت متحدث حزب "العدالة والتنمية" التركي ​عمر جليك​ إلى إنه "لا معنى لاعتراض ​اليونان​ وقبرص الرومية ومصر، على الاتفاقية التركية الليبية شرق ​البحر المتوسط​"، موضحاً أن "اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة بين ​تركيا​ و​ليبيا​، عززت حماية حقوق ومصالح تركيا شرقي المتوسط".

وأشار إلى أن "موقف تركيا تعزز بخصوص أنشطة ​التنقيب​ عن ​النفط والغاز​ شرقي المتوسط عبر الاتفاقية"، مؤكداً أن "هذه الاتفاقية التاريخية تشير إلى أن تركيا انتقلت إلى مرحلة جديدة شرقي المتوسط"، مشددا على أن "تركيا لن تتراجع ولن تتنازل إطلاقا عن حماية حقوقها وحقوق أشقائها في جمهورية شمال ​قبرص التركية​".