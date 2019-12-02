لفت متحدث حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك إلى إنه "لا معنى لاعتراض اليونان وقبرص الرومية ومصر، على الاتفاقية التركية الليبية شرق البحر المتوسط"، موضحاً أن "اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، عززت حماية حقوق ومصالح تركيا شرقي المتوسط".
وأشار إلى أن "موقف تركيا تعزز بخصوص أنشطة التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط عبر الاتفاقية"، مؤكداً أن "هذه الاتفاقية التاريخية تشير إلى أن تركيا انتقلت إلى مرحلة جديدة شرقي المتوسط"، مشددا على أن "تركيا لن تتراجع ولن تتنازل إطلاقا عن حماية حقوقها وحقوق أشقائها في جمهورية شمال قبرص التركية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول تركي: اعتراض البعض على اتفاقنا مع ليبيا لا معنى له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.